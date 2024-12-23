Коткова Наталья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоткова Наталья Егорова

Коткова Наталья Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Коткова Наталья Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
17-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
20.02.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Коткова Евдокия Ананиевна
Отец - Котков Ананий Федоров, крестьянин
Мать - Коткова Наталья Егорова
Воспр. - Панфилова Домника Афиногенова, крестьянка, д.Лисовой (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Серегин Алексей Егоров, крестьянин, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.