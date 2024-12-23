Коткова Евдокия Ананиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоткова Евдокия Ананиевна

Коткова Евдокия Ананиевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Коткова Евдокия Ананиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
17-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Лисовая, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.02.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Коткова Евдокия Ананиевна
Отец - Котков Ананий Федоров, крестьянин
Мать - Коткова Наталья Егорова
Воспр. - Панфилова Домника Афиногенова, крестьянка, д.Лисовой (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Серегин Алексей Егоров, крестьянин, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.