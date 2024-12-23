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Корсунский Александр Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Корсунский Александр Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
16-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Тульский купец
Нас. Пункт приписки
г. Тула, Тульская губ.
Дата крещения
17.02.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Киселева Зинаида Александровна
Отец - Киселев Александр Васильев, г. Белева Тульской губернии купеческий сын (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Мать - Киселева Анна Александрова
Воспр. - Киселева Мария Иванова, Белевская купеческая жена, (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Воспр. - Корсунский Александр Петров, Тульский купец, (г. Тула, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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