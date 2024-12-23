Киселев Александр Васильев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Киселев Александр Васильев
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 16-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 15.02.1894
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- г.Белева Тульской губернии, купеческий сын
- Нас. Пункт приписки
- г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 17.02.1894
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Киселева Зинаида Александровна
Отец - Киселев Александр Васильев, г. Белева Тульской губернии купеческий сын (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Мать - Киселева Анна Александрова
Воспр. - Киселева Мария Иванова, Белевская купеческая жена, (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Воспр. - Корсунский Александр Петров, Тульский купец, (г. Тула, Тульская губ. )
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