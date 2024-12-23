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Киселева Зинаида Александровна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киселева Зинаида Александровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
16-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
17.02.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Киселева Зинаида Александровна
Отец - Киселев Александр Васильев, г. Белева Тульской губернии купеческий сын (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Мать - Киселева Анна Александрова
Воспр. - Киселева Мария Иванова, Белевская купеческая жена, (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Воспр. - Корсунский Александр Петров, Тульский купец, (г. Тула, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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