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Андреянов (Андреанов) Нил Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Андреянов (Андреанов) Нил Андреевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital284734/
География
Смоленская губерния, Бельский уезд, Покровская волость, Ольшанка

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