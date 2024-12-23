Макаров Констант. Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Констант. Александрович

Макаров Констант. Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Макаров Констант. Александрович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1921907/
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Тушнинская волость, Артюшкино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.