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Лакс Франц Купит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Лакс Франц Купит.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15168381/
География
Выборгская губ., г. Кошка

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