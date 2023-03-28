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Добровольской Демьян (Демид) Аполонович (Антонович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Добровольской Демьян (Демид) Аполонович (Антонович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1358897/
География
Подольская губерния, Балтский уезд

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