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Каблав (Капалов, Коблов) Констант. Арсеньевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Каблав (Капалов, Коблов) Констант. Арсеньевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1830582/
География
Томская губерния, Барнаульский уезд

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