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Дагода (Догола, Дагола) Ипполит Спиридонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дагода (Догола, Дагола) Ипполит Спиридонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1132389/
География
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Демовская волость

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