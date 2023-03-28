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Федоренко Харитон Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Федоренко Харитон Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12430839/
География
Таврическая губерния

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
24.09.1895
08.02.1964
Черноморское, Черноморский муниципальный район, Республика Крым

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