Золецкий (Залецкий, Заллеский) Григор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолецкий (Залецкий, Заллеский) Григор Петрович

Золецкий (Залецкий, Заллеский) Григор Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Золецкий (Залецкий, Заллеский) Григор Петрович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1729721/
География
Подольская губерния, Летичевский уезд, Зиньковская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close