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Горбань Тихон Кириллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Горбань Тихон Кириллович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14364866/
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Батуринская волость, Батурин

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