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Бортников Максим Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Бортников Максим Сергеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12117863/
География
Воронежская губерния, Павловский уезд, Казинская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.08.1888 ст.
21.12.1968
Большая Казинка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

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