Жигайлов Маркиян (Маркиан) Тарасьевич (Тарасович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигайлов Маркиян (Маркиан) Тарасьевич (Тарасович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Жигайлов Маркиян (Маркиан) Тарасьевич (Тарасович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14216238/
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Средне-Красиловская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1891
Неизвестно
Черниговская губерния, Украина

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