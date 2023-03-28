Зинен (Зинин, Зенин) Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинен (Зинин, Зенин) Иван Петрович

Зинен (Зинин, Зенин) Иван Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зинен (Зинин, Зенин) Иван Петрович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1768303/
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Логачевская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.