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Жириков (Чириков, Шириков) Митрофан Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Жириков (Чириков, Шириков) Митрофан Николаевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30164900/
География
Тульская губерния

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