Воинов (Вовк) Филипп Григориевич (Григорьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинов (Вовк) Филипп Григориевич (Григорьевич)

Воинов (Вовк) Филипп Григориевич (Григорьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Воинов (Вовк) Филипп Григориевич (Григорьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14313568/
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Вороньковская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.