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Алешин Матвей Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Алешин Матвей Гаврилович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital269464/
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1890
Неизвестно
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Сосновка

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