Заставниченко (Задовниченко, Задавниченко) Васил. Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заставниченко (Задовниченко, Задавниченко) Васил. Игнатьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Заставниченко (Задовниченко, Задавниченко) Васил. Игнатьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1654871/
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Гвоздавская волость

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