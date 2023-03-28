Ззоров (Здоров) Феодот (Федот) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗзоров (Здоров) Феодот (Федот) Иванович

Ззоров (Здоров) Феодот (Федот) Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ззоров (Здоров) Феодот (Федот) Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12664259/
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.