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Бенак Вячеслав Матеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Бенак Вячеслав Матеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1189680/
География
Австрия, Прижская губ., селение Кутны-Горы

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