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Волнев (Валнев, Валуев) Петр Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Волнев (Валнев, Валуев) Петр Павлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30340079/
География
Рязанская губерния

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