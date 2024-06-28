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Трунилов Иван Кириллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Трунилов Иван Кириллович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15098491/
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Пригородная волость, Нуштайкино

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
18.08.1916
Нуштайкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
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