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Периудский (Березуцкий, Березутский) Федор Дорофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Периудский (Березуцкий, Березутский) Федор Дорофеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30165834/
География
Томская губерния

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