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Ершов Герасим Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ершов Герасим Михайлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14621452/
География
Саратовская губерния, Вольский уезд, Синодская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1890
1978

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