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Зелимов (Зелемов, Велимов) Якуб Алзымбаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зелимов (Зелемов, Велимов) Якуб Алзымбаевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1937159/
География
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Сюзюмская волость, Бестянка

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