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Неротиков (Неродько) Фома Говрилович (Гаврилович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Неротиков (Неродько) Фома Говрилович (Гаврилович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14088802/
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Дивовская волость

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