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Гоморацкий Бениамин (Вениамин) Мортынович (Мартынович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гоморацкий Бениамин (Вениамин) Мортынович (Мартынович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13542496/
География
Подольская губерния, Новоушицкий уезд

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