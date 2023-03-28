Жакайт Пелекс (Феликс) Векентьевич (Викентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖакайт Пелекс (Феликс) Векентьевич (Викентьевич)

Жакайт Пелекс (Феликс) Векентьевич (Викентьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Жакайт Пелекс (Феликс) Векентьевич (Викентьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13236415/
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.