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Байрам Гуров Хасан Шахи Галямов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Байрам Гуров Хасан Шахи Галямов
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital341874/
География
Оренбургская губерния, Орский уезд, Карагай-Кипчакская волость

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