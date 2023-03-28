Дуцжинко (Дуцзинко, Дуцинко) Василий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуцжинко (Дуцзинко, Дуцинко) Василий Карпович

Дуцжинко (Дуцзинко, Дуцинко) Василий Карпович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дуцжинко (Дуцзинко, Дуцинко) Василий Карпович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30280286/
География
Таврическая губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.