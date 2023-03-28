Трегубов (Тригуб, Фригуб) Стефан Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрегубов (Тригуб, Фригуб) Стефан Антонович

Трегубов (Тригуб, Фригуб) Стефан Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Трегубов (Тригуб, Фригуб) Стефан Антонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30271911/
География
Акмолинская область

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.