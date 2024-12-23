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Деревянко (Деревянка) Савва Матьфеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Деревянко (Деревянка) Савва Матьфеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1082523/
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Песковская волость, Верхняя Мануйловка

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