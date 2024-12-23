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Разливанов Иуда Борисович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Разливанов Иуда Борисович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14948789/
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Кузябаевская волость, Байгундино

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1885
06.10.1948
Байгундино, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область

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