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Куснеренко (Кузнеренко, Кушныренко) Роман Онисимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Куснеренко (Кузнеренко, Кушныренко) Роман Онисимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30528155/
География
Екатеринославская губерния

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