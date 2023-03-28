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Баландин Яков Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Баландин Яков Петрович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital890203/
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Подбельская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1883 ст.
После 18.04.1917 ст.
Александровка, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
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