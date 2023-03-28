Загайнов (Загойманов, Загойнов, Загейнов, Загейманов) Евстигней Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагайнов (Загойманов, Загойнов, Загейнов, Загейманов) Евстигней Яковлевич

Загайнов (Загойманов, Загойнов, Загейнов, Загейманов) Евстигней Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Загайнов (Загойманов, Загойнов, Загейнов, Загейманов) Евстигней Яковлевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1735313/
География
Томская губерния, Барнаульский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close