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Вончик (Воншик, Вонщик) Игнатий Карлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Вончик (Воншик, Вонщик) Игнатий Карлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30419476/
География
Келецкая губерния

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