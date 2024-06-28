Абдул Насиров Халиул Абдул Насимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдул Насиров Халиул Абдул Насимов

Абдул Насиров Халиул Абдул Насимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Абдул Насиров Халиул Абдул Насимов
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital104012/
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Кызылбаевская волость, Кызылбай

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close