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Дерьгач (Дерькач, Дергач) Максим Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дерьгач (Дерькач, Дергач) Максим Андреевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1247995/
География
Подольская губерния, Новоушицкий уезд, Капустянская волость

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