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Гаврилов Никон (Гордей) Гордеевич (Никонович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гаврилов Никон (Гордей) Гордеевич (Никонович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30535172/
География
Самарская губерния

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