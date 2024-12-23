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Вышегородцев Михаил Прокофьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Вышегородцев Михаил Прокофьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13288417/
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Подвисловская волость, Петрово

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.10.1892 ст.
13.12.1962
Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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