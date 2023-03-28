Красюк Говрил (Гаврил) Назорович (Назарович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасюк Говрил (Гаврил) Назорович (Назарович)

Красюк Говрил (Гаврил) Назорович (Назарович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Красюк Говрил (Гаврил) Назорович (Назарович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14679462/
География
Киевская губерния, Звенигородский уезд, Стецовская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.