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Дудзински (Дудзинский, Дудзинек) Иван Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дудзински (Дудзинский, Дудзинек) Иван Антонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1303404/
География
Холмская губерния

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