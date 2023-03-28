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Мазур Афаносий (Афанасий) Ромонович (Романович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Мазур Афаносий (Афанасий) Ромонович (Романович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14679463/
География
Волынская губерния, Заславский уезд, Белогородская волость

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