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Акимов Дмитрий Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Акимов Дмитрий Степанович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12715920/
География
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Солецкая волость

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