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Кильгодилов Хидиатула Заринов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Кильгодилов Хидиатула Заринов.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11054913/
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Тюляковская волость, Арыкова

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