Даноков (Доньков, Даньков) Емельян Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаноков (Доньков, Даньков) Емельян Демидович

Даноков (Доньков, Даньков) Емельян Демидович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Даноков (Доньков, Даньков) Емельян Демидович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1206418/
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Ново-Белянская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close